Продукты для выпрямления волос связали с риском рака матки

Приблизительно у 1,64% женщин, никогда не пользовавшихся выпрямителями для волос, к 70 годам развивается рак матки. Но у тех представительниц прекрасного пола, кто часто обращается к помощи этих средств, риск увеличивается более чем до 4%. Правда, как особо подчеркивают исследователи, стоит помнить, что сам по себе рак матки - крайне редкая разновидность опухолей.Однако по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, рак матки является наиболее распространённым видом гинекологических злокачественных новообразований в стране. Его показатели растут. В исследовании приняли участие около 34 000 женщин в возрасте от 35 до 74 лет. Период наблюдений составил 11 лет, и за это время рак выявили у 378 женщин.После учета прочих факторов вероятность развития рака матки, как установлено, была более чем в два раза выше у женщин, использовавших средства для выпрямления волос более четырех раз в год. Менее частое применение средств было связано с повышенным риском рака матки, но эта разница не была статистически значимой, то есть могла явиться случайностью. Ранее учёные доказали, что средства для выпрямления волос содержат химические вещества, разрушающие эндокринную систему. А они более связаны с повышенным риском опухолей молочных желёз и яичников. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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