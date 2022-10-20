Женщины худеют от лекарств, мужчины от диет

Исследование ученых из Сиднейского университета продемонстрировало гендерные различия между мужчинами и женщинами в плане похудения. Так, с лишним весом мужчины лучше расстаются при помощи диет, а вот для женщин лучше принимать специфические лекарства. Именно они трансформируются в итоге в максимальное количество потерянных лишних килограммов. Учёные наблюдали за разными методами похудения среди мужчин и женщин с избыточным весом или ожирением.К примеру, при использовании лекарств для похудения женщины потеряли приблизительно пятую часть своего веса, а принимавшие все те же препараты мужчины лишились только 13%. Метаанализ около дюжины исследований, касающихся сокращения лишнего веса, показывал, что мужчины почти всегда теряли больше веса при соблюдении здоровой диеты и режима нагрузок.Авторы исследования не знают, что за механизм лежит в основе этих гендерных различий. Однако его совершенно определённо нужно дополнительно изучить, чтобы рекомендовать людям максимально эффективные индивидуальные стратегии по снижению лишнего веса. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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