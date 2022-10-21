Интернет-зависимость связали с плохими зубами

Новое исследование продемонстрировало, что становящаяся всё более распространённой зависимость от интернета негативно воздействует на здоровье полости рта. Японские ученые провели обследование ротовой полости 1 562 школьников на юго-западе страны. Также они проходили и через собеседования с психологами, которые позволяли определить среди подростков степень вовлеченности в контакт со всемирной паутиной. У 406 из этих школьников выявили признаки интернет-зависимости.Оказалось, что в этой группе чаще наблюдались проблемы с полостью рта, включая и кариес, у этих школьников зубы чаще бывали разрушенными, выпавшими или запломбированными. Учёные и раньше сообщали о негативном воздействии интернет-зависимости на здоровье человека, и вот теперь подтверждается способность этого явления влиять на один конкретный аспект нашего самочувствия.Но почему интернет приводит к проблемам с зубами? Вероятно, по той причине, что злоупотребляющие интернетом люди просто меньше внимания уделяют собственному самочувствию и гигиене полости рта. Исследование также показало, что интернет-зависимость связана с короткой продолжительностью сна, более частым злоупотреблением безалкогольными напитками и сладостями, сбитым режимом приёма пищи и перекусами поздними вечерами. Жертвы этой зависимости чаще вели нездоровый образ жизни и не использовали зубную пасту со фтором. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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