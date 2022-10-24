Когда гипертонику нужно звонить в скорую

Гипертония - это хроническое, как правило, пожизненное заболевание, которое нуждается в лекарственной терапии и наблюдении за состоянием здоровья пациента. При гипертоническом кризе может потребоваться визит врача, а при некоторых сопровождающих его симптомах следует звонить в скорую помощь. Одним из них можно назвать боли в груди. Если скачок давления сопровождается такими болями, речь может идти об инфаркте или приступе стенокардии. В том и в другом случае лучше, чтобы к вам прибыла бригада врачей и оказала необходимую помощь. Ещё один тревожный сигнал - проблемы с дыханием.Повышенное давление уменьшает приток крови к сердцу, что провоцирует нарушения дыхания. И здесь в случае неоказания помощи человек может перенести инфаркт. Но особую тревогу должны вызывать симптомы надвигающегося или уже разворачивающегося инсульта. Одним из них является сильная и непроходящая головная боль при серьёзных приступах гипертонии. В этом случае промедление может быть смертеподобным.Ни в коем случае нельзя откладывать вызов скорой, если у человека появились спутанность сознания, сильное головокружение, судороги, а также проблемы со зрением и речью. Всё это свидетельствует о начале патологических и возможно, необратимых поражениях отдельных участков мозга. Они возникают на фоне развивающегося инсульта, который может быть как геморрагическим, то есть вызванным кровоизлиянием, так и ишемическим, то есть вызванным тромбом. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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