Почему у меня холодеют стопы

На самом деле, это довольно распространённое явление, которое не является признаком чего-то неблагоприятного. Когда нам холодно, нервная система ограничивает кровообращение в конечностях. Это удерживает больше крови в середине тела, поэтому теряется меньше тепла. Одним из решений данной проблемы являются специальные согревающие носки, а ещё можно попробовать и согревающие пакеты.В некоторых случаях холодные ноги могут быть следствием проблем с кровообращением, например, при заболеваниях периферических сосудов. Здесь сужаются артерии, снабжающие кровью ступни. Как правило это приводит к тому, что кожа на ногах кажется бледной. Ещё один признак - боль в икрах при ходьбе, что отмечается у людей с диабетом, гипертонией и повышенным уровнем холестерина.Некоторые лекарства могут усугубить эту проблему, а ещё одно объяснение - болезнь Рейно, при которой крошечные кровеносные сосуды на пальцах рук и ног чрезмерно реагируют и сужаются. Спусковым крючком этого заболевания нередко бывает стресс, либо гипоактивная щитовидная железа. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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