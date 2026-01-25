Названы привычки, «убивающие» здоровую пищеварительную систему

«Исследователи выяснили, что люди, предпочитающие пить чай температурой выше 65 градусов, рискуют столкнуться с раком пищевода и желудка в восемь раз больше», - сообщили медики.

«Если возникшие геморроидальные узлы тромбируются, то появляется сильная боль и развиваются запоры, резко нарушающие качество жизни».

«При рефлюксе повреждается пищевод, что становится потенциальным риском для развития рака этого органа».

Врачи Елена Малышева, Герман Гандельман и Андрей Продеус назвали привычки, «убивающие» здоровую пищеварительную систему организма. Специалисты выделили четыре привычки, от которых посоветовали избавиться.Многие люди даже не замечают, что их блюда и напитки являются слишком горячими для нежной слизистой ткани пищеварительного тракта – они привыкли употреблять их такими. Подобное пристрастие может довести до развития рака.Типичная привычка современного человека – сидеть в туалете со смартфоном. По словам врачей, это способствует расширению сосудов и застаиванию крови в прямой кишке, нарушению венозного оттока и возникновению геморроя.Поздние приемы пищи – еще одна привычка, «убивающие» здоровую пищеварительную систему. Сон с наполненным желудком увеличивает риск развития рефлюкса, когда желудочное содержимое проникает в пищевод.Пристрастие к жирным продуктам, частая выпивка содействуют тому, что развивается жировая дистрофия печени и создаются предпосылки для развития цирроза, предупредили специалисты.