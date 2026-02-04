В Волгодонске стартовал приём заявлений на новые выплаты для семей с детьми

В Волгодонске открыт приём заявлений на получение новых видов социальной поддержки для семей, воспитывающих детей. Меры начнут действовать в Ростовской области с 2026 года и предусматривают единовременные выплаты для определённых категорий граждан.

В частности, девушки, проходящие очное обучение в вузах, колледжах или школах, смогут претендовать на выплату в размере 100 тысяч рублей. Оформление документов осуществляется через Департамент труда и социального развития города по адресу: улица Горького, 104.

Средства, предоставляемые в рамках программы, предназначены для приобретения товаров первой необходимости для детей. В перечень входят одежда, предметы гигиены, питание, мебель, постельные принадлежности, игрушки и другие позиции, всего 88 наименований.

Введение новых мер поддержки направлено на улучшение условий жизни семей с детьми и обеспечение доступа к необходимым товарам. По мнению специалистов, подобные инициативы способствуют социальной стабильности и поддержке уязвимых групп населения.

Власти города информируют, что подробный список товаров и условия получения выплат можно узнать непосредственно в Департаменте труда и социального развития. Ожидается, что программа охватит значительное количество семей, нуждающихся в дополнительной поддержке.