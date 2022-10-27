Как принимать парацетамол по Мясникову

По сравнению с нурофеном и другими нестероидными противовоспалительными средствами парацетамол не оказывает такого негативного влияния на желудочно-кишечный тракт, поэтому его гораздо чаще рекомендуют специалисты в случае появления температуры и болей. Особенно неплохо парацетамол зарекомендовал себя при развитии классических симптомов коронавируса вроде лихорадки и болей в мышцах. Но это всё равно лекарство, и оно вовсе не является безобидным. Принимать парацетамол нужно правильно, и Александр Мясников рассказал о том, как это сделать.В частности, парацетамол ни в коем случае нельзя совмещать с приемом алкоголя, поскольку два этих средства категорически несовместимы. Если происходит сочетание спиртных напитков и лекарств, то организму наносится вред. Также строго следует следить и за дозировкой. Для детей она не должна превышать 80 мг на килограмм веса, а взрослых - не выше 4 г в день.Другими словами, нам разрешается не более 8 таблеток по 500 мг, но некоторые из них содержат и целый грамм парацетамола. А люди нечасто следят за дозировкой. Кроме того, в некоторые леденцы от кашля также включают парацетамол, о чём мы забываем. В результате, его дозировка превышается. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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