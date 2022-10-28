Названы признаки скорой смерти человека

«Ученые доказали, что человек при смерти все слышит, только ответить не может тем, кто к нему обращается. Но даже если он и находит силы, чтобы что-то сказать, речь у него все равно бессвязная, а мысли путаются», - резюмировал bloknot.ru.

Одним из предвестников скорой смерти человека может быт исчезновение аппетита, которое отражает замедление процессов в организме, связанных с выработкой энергии. За два или три дня до кончины человек может отказаться не только от еды, но и от питья.Еще один возможный признак предстоящего конца – это. Чем ближе финал жизни, тем продолжительнее сонливое состояние: данный эффект, по мнению ученых, возникает из-за замедления обмена веществ.Также незадолго до смерти человек может демонстрироватьс ксм бы то ни было. Подобное состояние объясняется значительным снижением уровня энергии. Сил в организме становится все меньше, и, пытаясь хоть как-то оптимизировать их, он «отключает» функции, не играющие большую роль в поддержании жизнеобеспечения.Помимо этого, может возникать такой признак как. Она прогрессирует, так что однажды человек ослабевает настолько, что уже не может без посторонней помощи менять положение тела, или держать ложку, чашку.Сигнализировать о надвигающейся смерти может и– признак ослабления кровообращения в теле. Конечности при этом становятся очень холодными, кожа приобретает специфический оттенок, но человек не ощущает дискомфорта, его физические реакции притупляются все больше и больше.Дыхание по мере приближения летального исхода становится все менее размеренным, замедляется., вызывающие ощущение, что человек перестал дышать, тоже могут быть одним из «красных флагов» предстоящего печального события.Мозг, которому недолго осталось существовать, тоже затрагивается этим процессом прекращения функционирования всех жизненных ресурсов. У человека могут возникать галлюцинации,Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что постоянное чувство тревоги может указывать на опасное заболевание

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