Женщины скрывают ЭКО от своих начальников

Британские социологи опросили 250 женщин, которые проходят курс лечения бесплодия. Более половины из них сообщили, что не могут сказать об этом своему работодателю и скрывают факт проведения экстракорпорального оплодотворения. Когда исследователи попытались выяснить причины этого, оказалось, что треть женщин полагают эту информацию достаточной причиной их будущего увольнения. А каждая четвёртая считает, что начальство поставит под сомнение их приверженность работе.20% женщин считают наиболее сложным аспектом совмещение процедур ЭКО с работой, так как им необходимо брать ежегодный отпуск по назначению врача. 12% проходящих через ЭКО женщин бросают свою карьеру из-за за отсутствия поддержки со стороны работодателей, при этом каждая седьмая переходит на низкооплачиваемую работу.По данным Управления по оплодотворению и эмбриологии человека Великобритании, ежегодно более 50 000 женщин проходят через ЭКО. Оно представляет собой медицинскую процедуру, при которой женская яйцеклетка извлекается из яичников и оплодотворяется сперматозоидом в лаборатории, а затем имплантируется в матку женщины для последующего роста и развития. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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