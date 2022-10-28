Эксперт предупредила об опасности порошков и других средств для стирки

«Из-за добавок кондиционер может проникать в волокна ткани и накапливаться в них, что вызывает не только аллергическую реакцию, но и отрицательно воздействует на дыхательные пути, слизистые оболочки», - предупредила Ольга Кириллова.

«Наиболее токсичные и опасные – катионные добавки. При попадании внутрь организма они могут привести к отравлению, аллергической реакции, тошноте», – сказала эксперт, беседуя с «Газетой.Ru».

«Для расширения области применения в их составы включены растворители, соединения аммиака, дезинфицирующие компоненты, а также многочисленные поверхностно-активные добавки»

Специалист рассказала в интервью, что использование различных средств для стирки – порошков, кондиционеров, отбеливателей и так далее – требует соблюдения определенных правил. Но в быту такие правила часто нарушаются: мало кто читает инструкцию на упаковке и следует написанному. Вот пример: кондиционеры для белья нередко используются как освежители воздуха. Столь «легкомысленное» отношение к этим средствам может быть очень небезопасным для человеческого здоровья.Что касается стиральных порошков, в них могут добавляться соединения, отлично удаляющие пятна, но потенциально опасные для организма.Кроме того, небезопасны отбеливатели для белья. Из-за содержания гипохлорита натрия они могут оказаться источником раздражения кожи и слизистых, дерматитов.Дополнительно Кириллова посоветовала с большой осторожностью выбирать и другие бытовые химикаты для дома – для мытья посуды или уборки. Все они способны вызывать нежелательные реакции, содержать в себе потенциально токсичные для организма компоненты, к тому же обладающие свойством накапливаться.Эксперт акцентировала внимание на универсальных моющих средствах – их составы могут быть очень агрессивными:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему утром можно проснуться с головной болью.

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