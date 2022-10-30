Плохая работа печени может быть одной из причин выпадения волос
Перечисляя возможные причины выпадения волос, врач Ирина Юзуп отметила, что в том числе проблему может объяснять нездоровое состояние печени.
В интервью специалиста прозвучало пояснение, что наиболее частой причиной ослабления волос и поредения шевелюры является недостаток питательных веществ. Он, в свою очередь, может объясняться тем, что человек получает их слишком мало с пищей, или же его организм не усваивает полезные микроэлементы из продуктов в нужном объеме.
Ирина Юзуп отметила, что нередко с этим нарушением бывает связана плохая работа органов пищеварительной системы – конкретно печени.
«На качество волоса влияют нарушения в работе печени и желчевыделительной системы. Без желчи не усваивается большинство питательных веществ», - объяснила медик, беседуя с «Мослентой».
Кроме того, добавила врач, выпадение волос, возникающее вследствие неправильного усвоения нутриентов, может обусловливаться перенесенными инфекциями. Один из показательных примеров – постковидная алопеция.
Также временное облысение может оказаться следствием сильного стресса.
«Выпадение волос могут спровоцировать и некоторые антидепрессанты», - предупредила врач Юзуп.
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Ирина Юзуп
Здоровье
врач-педиатр, нутрициолог, кандидат медицинских наук
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