Плохая работа печени может быть одной из причин выпадения волос

«На качество волоса влияют нарушения в работе печени и желчевыделительной системы. Без желчи не усваивается большинство питательных веществ», - объяснила медик, беседуя с «Мослентой».

«Выпадение волос могут спровоцировать и некоторые антидепрессанты», - предупредила врач Юзуп.

В интервью специалиста прозвучало пояснение, что наиболее частой причиной ослабления волос и поредения шевелюры является недостаток питательных веществ. Он, в свою очередь, может объясняться тем, что человек получает их слишком мало с пищей, или же его организм не усваивает полезные микроэлементы из продуктов в нужном объеме.Ирина Юзуп отметила, что нередко с этим нарушением бывает связана плохая работа органов пищеварительной системы – конкретно печени.Кроме того, добавила врач, выпадение волос, возникающее вследствие неправильного усвоения нутриентов, может обусловливаться перенесенными инфекциями. Один из показательных примеров – постковидная алопеция.Также временное облысение может оказаться следствием сильного стресса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что неочевидным признаком инсульта может быть нарушенное дыхание во сне.

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