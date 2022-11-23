Ведущая причина выпадения волос — недостаток питательных веществ

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Ведущая причина выпадения волос — недостаток питательных веществ


Изменение рациона от антиоксидантов до омега-3 жирных кислот может помочь «свести к минимуму» выпадение волос.


Между интенсивной укладкой волос и заболеваниями могут быть различные триггеры выпадения волос. К сожалению, ваша диета может быть обоюдоострым мечом и в этом процессе. Недостаток определенных питательных веществ может спровоцировать чрезмерное выпадение волос, но, по словам эксперта, некоторые продукты, к счастью, могут прийти на помощь.

«Одной из основных причин выпадения волос является диета, в которой не хватает правильных питательных веществ, чтобы волосы выглядели и чувствовали себя здоровыми», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Антиоксиданты


«Включите продукты, богатые антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами, уменьшают воспаление кожи головы и минимизируют выпадение волос», — посоветовал он.


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Витамины


От витамина B12 до дефицита витамина D нехватка основных питательных веществ может сказаться на ваших волосах. Листовая зелень, такая как шпинат, богата антиоксидантами от витаминов от А до С и важна для роста волос.


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Белок


«Волосяные фолликулы в основном состоят из белка, поэтому диета, богатая белком, полезна для поддержания роста волос. Яйца — отличный источник белка и биотина, который необходим для производства кератина — белка для волос, который способствует росту».


Другими отличными источниками макронутриентов являются сыр, бобовые, йогурт, цельнозерновой хлеб, тофу, рыба, мясо и орехи.

Omega-3


Жирные кислоты омега-3, связанные с ростом волос, можно найти в жирной рыбе, такой как сельдь и лосось, которые также содержат витамин D.


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