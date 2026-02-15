Эксперты ОМС рассказали, куда жаловаться, если отказывают в выдачи направления на лечение или обследование

Эксперты ОМС разъяснили, в каких случаях направление является обязательным, как его получить и что делать в случаях, если в выдаче такого направления отказывают.

Роль направления по форме 057у-04

Для плановой госпитализации пациента, проведения диагностических и реабилитационных мероприятий, для получений консультаций у узких специалистов необходимо предварительно получить специальное направление. Только с этим документом пациент получает право провести соответствующее обследование или лечь в больницу по страховому полису ОМС. Таким документом является «направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию» - статистическая форма 057у-04.







