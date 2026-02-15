Эксперты ОМС рассказали, куда жаловаться, если отказывают в выдачи направления на лечение или обследование
Эксперты ОМС разъяснили, в каких случаях направление является обязательным, как его получить и что делать в случаях, если в выдаче такого направления отказывают.
Роль направления по форме 057у-04
Для плановой госпитализации пациента, проведения диагностических и реабилитационных мероприятий, для получений консультаций у узких специалистов необходимо предварительно получить специальное направление. Только с этим документом пациент получает право провести соответствующее обследование или лечь в больницу по страховому полису ОМС. Таким документом является «направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию» - статистическая форма 057у-04.
При том, для получения первичной врачебной помощи, пациент самостоятельно обращается в выбранную им для получения первичной медицинской помощи организацию.
Направление при госпитализации в стационары своего региона
Для получения специализированной медпомощи (стационарной) в своем регионе направление является обязательным. Исключения составляют случаи, когда пациенту оказывается медицинская помощь в экстренной или неотложной форме.
Есть ли ограничение на выбор стационаров?
По закону гражданин осуществляет выбор медицинской организации. Пациент имеет право выбрать любую медицинскую организацию, оказывающую необходимую стационарную медицинскую помощь в рамках программы ОМС в соответствующем регионе.
Если пациент хочет оперироваться в конкретной медорганизации своего региона, но там нет мест, и он не может получить туда направление, то проблему можно решить.
«Пациенту нужно обратиться в страховую медицинскую организацию, которая выдала полис ОМС Правда, сроки ожидания плановой госпитализации в выбранной пациентом больнице, если она полностью загружена, могут превысить установленные законом 30 дней, о чём его проинформируют», - подчеркивает Елена Третьякова, заместитель руководителя рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по организации ОМС.
Что делать в случае возникновения трудностей при госпитализации?
Причиной для отказа в выдаче направления может стать только отсутствие достаточных показаний для госпитализации или отсутствие необходимых документов. Однако пациенты сталкиваются со сложностями.
Если речь идет о госпитализации, о лечении в поликлинике и медицинский работник отказывается выдать направление, то эффективно в таком случае обратиться свою страховую медицинскую организацию, т.е. ту, которая выдала полис ОМС.
Ранее Медикфорум писал о ранних симптомах сердечного приступа.
Эксперты ОМС рассказали, куда жаловаться, если отказывают в выдачи направления на лечение или обследование
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий