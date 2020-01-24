Минздрав хочет разрешить пациентам получать направления на анализы дистанционно
Заместитель министра здравоохранения Елена Бойко считает, что направления на анализы следует выдавать дистанционно - это значительно облегчит жизнь пациентам и ускорит обследование и постановку диагноза. Однако когда эта идея получит практическую реализацию пока неизвестно.
Возможно, в скором времени у граждан России появится возможность ускорить обследование в поликлиниках.
"Мы можем сегодня сделать жизнь наших людей легче. Сейчас при первом посещении поликлиники, когда пациент только получает направление на то, чтобы сдать анализы и потом повторно прийти, необходимо предусмотреть возможность, когда он первый раз дистанционно связывается, говорит какие-то симптомы, получает дистанционно же направление на сдачу анализов и приходит уже первый раз с результатами некоторых диагностических обследований", - цитируют Елену Бойко РИА Новости.Многие представители медицинской отрасли давно говорят о необходимости смягчения законодательства в плане постановок диагноза, телемедицины. Однако, по мнению заместителя министра здравоохранения, время еще не пришло.
"По мере того, как медицина будет развиваться, по ряду профилей оказания медицинской помощи, возможно, будут выделены какие-то услуги, которые можно делать дистанционно", - подчеркнула Бойко.
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