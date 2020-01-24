Минздрав хочет разрешить пациентам получать направления на анализы дистанционно

"Мы можем сегодня сделать жизнь наших людей легче. Сейчас при первом посещении поликлиники, когда пациент только получает направление на то, чтобы сдать анализы и потом повторно прийти, необходимо предусмотреть возможность, когда он первый раз дистанционно связывается, говорит какие-то симптомы, получает дистанционно же направление на сдачу анализов и приходит уже первый раз с результатами некоторых диагностических обследований", - цитируют Елену Бойко РИА Новости.

"По мере того, как медицина будет развиваться, по ряду профилей оказания медицинской помощи, возможно, будут выделены какие-то услуги, которые можно делать дистанционно", - подчеркнула Бойко.