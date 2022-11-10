Врач назвал медицинские причины ночных судорог в ногах

«Судороги в ногах могут быть связаны с другими состояниями, такими как заболевание двигательных нейронов, болезнь Паркинсона, диабет, остеоартрит, проблемы с щитовидной железой, печенью и почками, а также болезни сердца или нарушения кровообращения».

Статистически ночные судороги в ногах – это проблема, возникающая у 60 процентов взрослых людей. Чаще от них страдают женщин, с возрастом такие судороги могут беспокоить все настойчивее. В большинстве случаев они поражают икроножные мышцы, но также могут затрагивать переднюю и заднюю часть мышц бедра.В беседе с «МедикФорум» врач-невролог Вячеслав Пан отметил, что возникновение ночных судорог бывает связано с положением ног в постели. Икроножные мышцы при этом укорачиваются, что делает их более восприимчивыми к спазмам.Другой фактор, который может способствовать судорогам, включают сидение или стояние на одном месте в течение длительного периода времени днем.Но во многих случаях причиной судорог в ногах является нехватка магния, ответственного за сокращение мышц и передачу нервных импульсов. Низкий уровень магния ведет к уменьшению калия и кальция, потому что он нарушает их регуляцию, и это содействует мышечным спазмам, мышечной слабости. Специалист добавил, что с возрастом организм начинает усваивать из пищи меньше магния.Вдобавок на снижение его уровня влияют курение, употребление алкоголя и некоторых лекарств, низкий уровень витамина D.Если они стали частыми, то это обязательно следует сделать, констатировал невролог.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кому вредно пить минеральную воду.

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