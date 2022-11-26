Вредные для здоровья банные привычки назвала врач Быкова

«Находиться в парилке рекомендуют не больше 10-15 минут. Долгое пребывание и слишком частое посещение бани (более двух раз в неделю) может привести к появлению таких симптомов, как головокружение, потеря сознания, резкий скачок артериального давления, тошнота, рвота», - объяснила медик «Российской газете».

С регулярным посещением бани связан ряд положительных эффектов. В частности, это поддерживает хороший иммунитет и работу сердечно-сосудистой системы благодаря улучшению кровообращения. Однако не каждый поход в баню – это плюс. Аллерголог-иммунолог Вероника Быкова сообщила в интервью, что некоторые банные привычки определенно являются вредными для здоровья.Быкова констатировала, что одним из опасных для здоровья видов досуга является употребление в бане алкоголя. Врач предупредила, что в этом случае происходит расширение сосудов, у человека может случиться отрыв тромба.Еще одна вредная банная привычка – париться подолгу.Специалист добавила, что если у человека имеются проблемы с сердцем, гипертония, баню ему лучше не посещать совсем.Также Быкова назвала вредным отказ от шапки в бане и сауне. В условиях жаркого воздуха могут пересыхать волосы, что содействует перегреву головы – специальная банная шапочка защищает от этого.Ранее портал MedikForum.ru писал о вредных и подходящих закусках к алкогольным напиткам.

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