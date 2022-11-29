Врач Мясников рассказал об опасности популярных сердечных средств

«Одно дело, когда вы бежите и покупаете мельдоний, магний или калий, хуже вам не будет. Но если вы выпьете лишнюю таблетку бисопролола, у вас остановится сердце», - привел пример доктор Мясников.

Известный российский врач, популяризатор медицины, кардиолог Александр Мясников рассказал о существующей опасности, связанной с использованием популярных сердечных средств. Специалист констатировал, что в отечественных аптеках препараты для сердца традиционно пользуются высоким спросом. Он заметил, что некоторые сердечные лекарства могут давать опасные последствия при неправильном приеме.Также врач обратил внимание на опасные риски, связанные с использованием таких средств как нифедипин, итроглицерин. Специалист предупреди, что организм может неожиданным образом отреагировать на их использование значительным снижение артериального давления, что отнюдь не безопасно. Мясников рассказал, что довольно часто человеку, которому становится плохо из-за больного сердца стремятся дать нитроглицерин. Медик подчеркнул: делать этого ни в коем случае не нужно. Если в результате приема неподходящего средства происходит понижение АД, это чревато развитием инфаркта или инсульта. Доктор Мясников призвал россиян использовать лекарственные препараты только по назначению лечащего врача, в соответствии с его рекомендацией.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач объяснил , почем желтуха является смертельно опасным для жизни симптомом.

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