Врач Мухаметов: желтизна кожи и белков может оказаться смертельно опасным симптомом

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Хирург Ильдус Мухаметов заявил, что пожелтение глазных белков и кожи у человека может указывать на смертельно опасное заболевание.

Врач Мухаметов посоветовал никогда не игнорировать данный симптом.

«Если он сочетается с общим недомоганием, усталостью, болями в правом подреберье, то высока вероятность, что так проявляется механическая желтуха», - объяснил специалист в интервью «Ленте.ру», подчеркнув ее опасность для взрослых людей.

Медик уточнил, что желтизна кожи и белков возникает вследствие переизбытка билирубина – вещества, образующееся при распаде эритроцитов. Если этих отработанных кровяных клеток оказывается слишком много, процесс их выведения печенью притормаживается, что повышает уровень билирубина.

По словам Мухаметова, желтизна кожи и белков может оказаться симптомом опасных (в том числе смертельно опасных) патологий. В частности, указывать на рак печени.

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«Заболевание поджелудочной железы, воспаление желчевыводящих путей, а также опухоли, в том числе злокачественные», - сказал об этом врач-хирург.

Мухаметов отметил, что желтуха в случае перечисленных болезней сочетается с другими симптомами, такими как потемневшая моча, кожный зуд, низкое артериальное давление, тошнота, повышение температуры, привкус горечи, светлый стул.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы симптомы, требующие строчного обращения за помощью.

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Ильдус Мухаметов
Ильдус Мухаметов
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Теги : желтуха, опасные симптомы, Ильдус Мухаметов