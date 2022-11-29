Врач Мухаметов: желтизна кожи и белков может оказаться смертельно опасным симптомом

«Если он сочетается с общим недомоганием, усталостью, болями в правом подреберье, то высока вероятность, что так проявляется механическая желтуха», - объяснил специалист в интервью «Ленте.ру», подчеркнув ее опасность для взрослых людей.

«Заболевание поджелудочной железы, воспаление желчевыводящих путей, а также опухоли, в том числе злокачественные», - сказал об этом врач-хирург.

Врач Мухаметов посоветовал никогда не игнорировать данный симптом.Медик уточнил, что желтизна кожи и белков возникает вследствие переизбытка билирубина – вещества, образующееся при распаде эритроцитов. Если этих отработанных кровяных клеток оказывается слишком много, процесс их выведения печенью притормаживается, что повышает уровень билирубина.По словам Мухаметова, желтизна кожи и белков может оказаться симптомом опасных (в том числе смертельно опасных) патологий. В частности, указывать на рак печени.Мухаметов отметил, что желтуха в случае перечисленных болезней сочетается с другими симптомами, такими как потемневшая моча, кожный зуд, низкое артериальное давление, тошнота, повышение температуры, привкус горечи, светлый стул.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы симптомы , требующие строчного обращения за помощью.

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