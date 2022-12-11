Насколько эффективно носить маски для защиты от заражения гриппом?
Ученый-вирусолог Петр Чумаков прокомментировал эффективность ношения масок как средства профилактики заражения гриппом.
В наступившем зимнем сезоне россиян атакует свиной грипп, и гражданам настоятельно рекомендуют носить маски в общественных местах для уменьшения возможных рисков инфицирования им. О том, насколько эта мера действительно может быть полезной в плане защиты от заражения гриппом, высказался в интервью Ura.ru академик Чумаков.
Ученый заявил: маски для профилактики заболеваемости гриппом «достаточно эффективны», в чем врачи смогли убедиться в предыдущие годы, когда свирепствовал COVID-19.
«Когда все носили маски, гриппа практически не было. Сезонного подъема гриппа, который обычно бывает в декабре, январе, феврале, вообще не было на этом фоне», - сказал Петр Чумаков.
Вирусолог отметил, что начавшаяся волна гриппа в РФ с большой вероятностью окажется очень сильной. В течение двух «ковидных» лет массовой заболеваемости им в стране не было – это повлияло на снижение коллективного иммунитета.
«В отличие от COVID-19 грипп обладает средней заразностью, поэтому ношение масок является хорошим средством защиты от него», - добавил ученый.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отличить грипп от коронавируса можно по тому, как заболевший человек температурит.
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Петр Чумаков
Здоровье
вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН
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