Насколько эффективно носить маски для защиты от заражения гриппом?

«Когда все носили маски, гриппа практически не было. Сезонного подъема гриппа, который обычно бывает в декабре, январе, феврале, вообще не было на этом фоне», - сказал Петр Чумаков.

«В отличие от COVID-19 грипп обладает средней заразностью, поэтому ношение масок является хорошим средством защиты от него», - добавил ученый.

В наступившем зимнем сезоне россиян атакует свиной грипп, и гражданам настоятельно рекомендуют носить маски в общественных местах для уменьшения возможных рисков инфицирования им. О том, насколько эта мера действительно может быть полезной в плане защиты от заражения гриппом, высказался в интервью Ura.ru академик Чумаков.Ученый заявил: маски для профилактики заболеваемости гриппом «достаточно эффективны», в чем врачи смогли убедиться в предыдущие годы, когда свирепствовал COVID-19.Вирусолог отметил, что начавшаяся волна гриппа в РФ с большой вероятностью окажется очень сильной. В течение двух «ковидных» лет массовой заболеваемости им в стране не было – это повлияло на снижение коллективного иммунитета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отличить грипп от коронавируса можно по тому, как заболевший человек температурит

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