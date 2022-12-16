Распространенные привычки способствуют появлению тромбоза
Терапевт Надежда Чернышова: привычка сидеть в позе «нога на ногу» является одной из причин тромбоза.
Врач Чернышова рассказала в интервью о распространенных привычках способствующих появлению тромбоза, при котором в артериях и венах возникают нерастворимые сгустки крови – тромбы. Их появление нарушает кровообращение разных частей тела (зачастую конечностей), вызывая дискомфортные и болевые симптомы. Но самая большая опасность тромбов в том, что они могут отрывается от места своего крепления, попадать в кровоток, перемещаться и проникать в сосуды, питающие сердце, легкие, мозг, вызывая их закупорку.
Последствием этого могут стать фатальные состояния.
Терапевт Чернышова, ссылаясь на проводимые исследования, отметила, что одной из самых распространенных привычек, повышающих рис тромбоза, является курение.
«Курение плохо воздействует на свертываемость крови, способствует образованию тромбов», - сказала медик, беседуя с «Москвой 24».
Также с появлением тромбов тесно связано недостаточное питье воды – оно содействует сгущению крови.
Помимо этого, подверженность тромбозу возникает у тех, кто подолгу сидит, закинув ногу на ногу. По словам Черрнышовой, в этом случае происходит сдавливание вены в паху или под коленом. Ниже участка с пережатой веной кровь застаивается и возникают предпосылки к формированию тромба.
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Надежда Чернышова
Здоровье
врач-терапевт
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