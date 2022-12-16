Распространенные привычки способствуют появлению тромбоза

«Курение плохо воздействует на свертываемость крови, способствует образованию тромбов», - сказала медик, беседуя с «Москвой 24».

Врач Чернышова рассказала в интервью о распространенных привычках способствующих появлению тромбоза, при котором в артериях и венах возникают нерастворимые сгустки крови – тромбы. Их появление нарушает кровообращение разных частей тела (зачастую конечностей), вызывая дискомфортные и болевые симптомы. Но самая большая опасность тромбов в том, что они могут отрывается от места своего крепления, попадать в кровоток, перемещаться и проникать в сосуды, питающие сердце, легкие, мозг, вызывая их закупорку.Последствием этого могут стать фатальные состояния.Терапевт Чернышова, ссылаясь на проводимые исследования, отметила, что одной из самых распространенных привычек, повышающих рис тромбоза, является курение.Также с появлением тромбов тесно связано недостаточное питье воды – оно содействует сгущению крови.Помимо этого, подверженность тромбозу возникает у тех, кто подолгу сидит, закинув ногу на ногу. По словам Черрнышовой, в этом случае происходит сдавливание вены в паху или под коленом. Ниже участка с пережатой веной кровь застаивается и возникают предпосылки к формированию тромба.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что уборка снега может привести к внезапной остановке сердца.

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