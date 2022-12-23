Когда нужно обращаться к врачу после случившегося зимой падения?

«Поводом обращения к врачу является болевой синдром, деформация, сильный отек, повреждение кожных покровов», - сказал об этом Рязанцев «Газете.Ru».

«При вывихе полностью блокируется движение в поврежденном суставе. При переломе можно наблюдать патологическая подвижность, видимую деформацию конечности», - подсказал он.

Специалист рассказал в интервью, что после случившегося зимой падения нужно сразу ощупать пострадавшие участки тела. К врачу нужно обращаться в зависимости от того, получается ли после падения подняться и продолжать идти, а также в зависимости от степени полученных повреждений.По словам Рязанцева, если упавший человек испытывает такую сильную боль, что не может встать и двигаться, нужно вызвать скорую помощь.При серьезных повреждениях травматолог тоже рекомендует обращаться к врачу.Специалист добавил, что самостоятельно диагностировать, вывих или перелом, бывает сложно.Также Рязанцев дал совет о первой помощи, которую можно оказать человеку. Что делать: необходимо обездвижить поврежденный участок, приложить холод, принять обезболивающее.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько серьезен риск менингита при хождении в холод без шапки.

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