Врач объяснил, насколько серьезен риск менингита при хождении без шапки

«Холод не вызывает менингит, это миф. Если на улице минус 20, вы надеваете шапку, потому что просто холодно. От инфекции это не защитит», - уточнил врач.

Врач Авизов назвал мифом представление о том, что менингит можно «заработать», ходя без шапки. По данным ОСН, медик заявил, что характерное для менингита воспаление мозговых оболочек связано с менингококковой инфекцией. Развитие данного заболевания происходит из-за ослабления иммунитета: его ресурсов оказывается недостаточно, чтобы отразить атаку инфекции.Парвиз Авизов отметил, что эффективным способом поддержать защиту иммунитета от опасной инфекции является прививка.Ранее инфекционист Владислав Жемчугов констатировал в интервью что менингит может развиться как осложнение гриппа. Его характерным симптомом является сильнейшая головная боль, а также невозможность поднимать правую ногу в лежачем положении. Другие признаки – боль в глазах, простудного типа кашель, насморк.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач сравнил опасность гриппа и коронавируса, и назвал грипп более опасным.

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