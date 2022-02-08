Омикрон: с какой температурой нужно обращаться к врачу

«При инфицировании Омикроом характерна относительно невысокая температура тела, до 38-38,5 градуса, но к врачу стоит обращаться, если человек не может сбить температуру в течение нескольких дней», - порекомендовал иммунолог.

интервью иммунолога Николая Крючкова прозвучал совет о необходимости обращаться к врачу в зависимости от показателей температуры. Штамм Омикрон во многих случаях вызывает заболевание, которое характеризуется более мягкой клинической картиной по сравнению с болезнями, возникавшими на начальных этапах пандемии, когда распространялись другие штаммы. Но если повышение температуры у зараженного человека становится стойким, то к врачу необходимо обращаться, даже если термометр показывает не слишком высокие цифры.Крючков добавил, что изменение температуры тела при инфицировании вирусами является индивидуальным параметром, который отражает способность иммунной системы организма соопротивляться вторжению возбудителя инфекции или уничтожать его при проникновении в клетки. Затянувшиеся жар и лихорадка, которые не проходят спустя несколько дней, могут быть внешним сигналом того, что организму не удается побороть болезнь.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что заражение Омикроном после уже перенесенного однажды ковида может проявляться нетипичной симптоматикой