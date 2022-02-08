Омикрон: с какой температурой нужно обращаться к врачу
Когда при заражении Омикроном температура тела не только повышается, но и становится стойкой, человеку нужно обращаться к врачу, считает ученый иммунолог.
В интервью иммунолога Николая Крючкова прозвучал совет о необходимости обращаться к врачу в зависимости от показателей температуры. Штамм Омикрон во многих случаях вызывает заболевание, которое характеризуется более мягкой клинической картиной по сравнению с болезнями, возникавшими на начальных этапах пандемии, когда распространялись другие штаммы. Но если повышение температуры у зараженного человека становится стойким, то к врачу необходимо обращаться, даже если термометр показывает не слишком высокие цифры.
«При инфицировании Омикроом характерна относительно невысокая температура тела, до 38-38,5 градуса, но к врачу стоит обращаться, если человек не может сбить температуру в течение нескольких дней», - порекомендовал иммунолог.
Крючков добавил, что изменение температуры тела при инфицировании вирусами является индивидуальным параметром, который отражает способность иммунной системы организма соопротивляться вторжению возбудителя инфекции или уничтожать его при проникновении в клетки. Затянувшиеся жар и лихорадка, которые не проходят спустя несколько дней, могут быть внешним сигналом того, что организму не удается побороть болезнь.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что заражение Омикроном после уже перенесенного однажды ковида может проявляться нетипичной симптоматикой.
Николай Крючков
Здоровье
иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор компании по исследованиям
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