Пробиотики могут помогать от неприятного запаха изо рта
Одним из способов справиться с галитозом (неприятный запах изо рта) является прием пробиотиков. По данным BMJ Open, вывод об этом был сделан китайскими исследователями.
Ученые, представляющие Сычуаньский университет в Китае, заявили, что
«употребление пробиотиков помогает бороться с неприятным запахом изо рта».
Пробиотики – это препараты с полезными бактериями, которые должны размножатся в кишечном тракте. Китайские специалисты провели метаанализ широкого ряда исследовательских работ, в которых проверялась влияние пробиотиков на состояние ротовой полости. В частности, специалисты проверяли выраженность запаха изо рта и налета на языке и зубах
Было установлено, что у тех участников испытаний, которые принимали пробиотики, в дыхании снижалось содержание летучих соединений серы.
«Пробиотики могут ингибировать разложение аминокислот и белков анаэробными бактериями во рту, тем самым сдерживая образование побочных продуктов с неприятным запахом» - постулировали специалисты Сычуаньского университета.
В то же время отмечается, что не было установлено влияния пробиотиков на уменьшение налета, который считается ключевой причиной неприятного запаха изо рта.
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