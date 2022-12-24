Пробиотики могут помогать от неприятного запаха изо рта

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запах изо рта

Одним из способов справиться с галитозом (неприятный запах изо рта) является прием пробиотиков. По данным BMJ Open, вывод об этом был сделан китайскими исследователями.

Ученые, представляющие Сычуаньский университет в Китае, заявили, что

«употребление пробиотиков помогает бороться с неприятным запахом изо рта».

Пробиотики – это препараты с полезными бактериями, которые должны размножатся в кишечном тракте. Китайские специалисты провели метаанализ широкого ряда исследовательских работ, в которых проверялась влияние пробиотиков на состояние ротовой полости. В частности, специалисты проверяли выраженность запаха изо рта и налета на языке и зубах

Было установлено, что у тех участников испытаний, которые принимали пробиотики, в дыхании снижалось содержание летучих соединений серы.

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«Пробиотики могут ингибировать разложение аминокислот и белков анаэробными бактериями во рту, тем самым сдерживая образование побочных продуктов с неприятным запахом» - постулировали специалисты Сычуаньского университета.

В то же время отмечается, что не было установлено влияния пробиотиков на уменьшение налета, который считается ключевой причиной неприятного запаха изо рта.

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