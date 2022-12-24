Пробиотики могут помогать от неприятного запаха изо рта

«употребление пробиотиков помогает бороться с неприятным запахом изо рта».

«Пробиотики могут ингибировать разложение аминокислот и белков анаэробными бактериями во рту, тем самым сдерживая образование побочных продуктов с неприятным запахом» - постулировали специалисты Сычуаньского университета.

Ученые, представляющие Сычуаньский университет в Китае, заявили, чтоПробиотики – это препараты с полезными бактериями, которые должны размножатся в кишечном тракте. Китайские специалисты провели метаанализ широкого ряда исследовательских работ, в которых проверялась влияние пробиотиков на состояние ротовой полости. В частности, специалисты проверяли выраженность запаха изо рта и налета на языке и зубахБыло установлено, что у тех участников испытаний, которые принимали пробиотики, в дыхании снижалось содержание летучих соединений серы.В то же время отмечается, что не было установлено влияния пробиотиков на уменьшение налета, который считается ключевой причиной неприятного запаха изо рта.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какую специю врачи считают одной из самых полезных при диабете.

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