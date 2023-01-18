Повышенная утомляемость и потеря аппетита названы врачом среди признаков рака

«Чтобы вовремя заподозрить заболевание, стоит обращать внимание даже на неочевидные симптомы», - сказала медик.

Утомляемость, которая начинает сильнее ощущаться при обычных нагрузках.

Изменения, связанные с приемом пищи, такие как потеря аппетита; изменение вкуса; отвращение к каким-то продуктам (часто к мясу).

Непроизвольная и существенная потеря веса.

Необъяснимое повышение температуры.

Развитие анемии.

Болевые ощущения.

«Длительные запоры или беспричинная диарея могут говорить о раке толстой кишки. Кровохарканье при кашле – симптом рака легких; черный дегтеобразный стул – новообразования кишечника; кровотечения из влагалища — рака шейки матки и эндометрии».

Врач Болотская напомнила в интервью, что заболеть раком можно практически в любом возрасте, и посоветовала не оставлять без внимания изменения, происходящие с организмом.Изданию «Вечерняя Москва» Болотская перечислила признаки, которые проявляются при развитии злокачественных опухолей.Кроме того, добавила врач, можно замечать проявление местных симптомов, обусловленных опухолью конкретного органа:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких частях тела возникают симптомы опасно высокого сахара в крови.

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