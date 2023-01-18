Повышенная утомляемость и потеря аппетита названы врачом среди признаков рака
Онколог Екатерина Болотская назвала распространенные симптомы, возникающие при развитии раковых заболеваний.
Врач Болотская напомнила в интервью, что заболеть раком можно практически в любом возрасте, и посоветовала не оставлять без внимания изменения, происходящие с организмом.
«Чтобы вовремя заподозрить заболевание, стоит обращать внимание даже на неочевидные симптомы», - сказала медик.
Изданию «Вечерняя Москва» Болотская перечислилапризнаки, которые проявляются при развитии злокачественных опухолей.
- Утомляемость, которая начинает сильнее ощущаться при обычных нагрузках.
- Изменения, связанные с приемом пищи, такие как потеря аппетита; изменение вкуса; отвращение к каким-то продуктам (часто к мясу).
- Непроизвольная и существенная потеря веса.
- Необъяснимое повышение температуры.
- Развитие анемии.
- Болевые ощущения.
«Длительные запоры или беспричинная диарея могут говорить о раке толстой кишки. Кровохарканье при кашле – симптом рака легких; черный дегтеобразный стул – новообразования кишечника; кровотечения из влагалища — рака шейки матки и эндометрии».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких частях тела возникают симптомы опасно высокого сахара в крови.
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Екатерина Болотская
Здоровье
заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии
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