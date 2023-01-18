Повышенная утомляемость и потеря аппетита названы врачом среди признаков рака

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утомление

Онколог Екатерина Болотская назвала распространенные симптомы, возникающие при развитии раковых заболеваний.

Врач Болотская напомнила в интервью, что заболеть раком можно практически в любом возрасте, и посоветовала не оставлять без внимания изменения, происходящие с организмом.

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«Чтобы вовремя заподозрить заболевание, стоит обращать внимание даже на неочевидные симптомы», - сказала медик.

Изданию «Вечерняя Москва» Болотская перечислилапризнаки, которые проявляются при развитии злокачественных опухолей.
  • Утомляемость, которая начинает сильнее ощущаться при обычных нагрузках.
  • Изменения, связанные с приемом пищи, такие как потеря аппетита; изменение вкуса; отвращение к каким-то продуктам (часто к мясу).
  • Непроизвольная и существенная потеря веса.
  • Необъяснимое повышение температуры.
  • Развитие анемии.
  • Болевые ощущения.
Кроме того, добавила врач, можно замечать проявление местных симптомов, обусловленных опухолью конкретного органа:

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«Длительные запоры или беспричинная диарея могут говорить о раке толстой кишки. Кровохарканье при кашле – симптом рака легких; черный дегтеобразный стул – новообразования кишечника; кровотечения из влагалища — рака шейки матки и эндометрии».

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Екатерина Болотская
Екатерина Болотская
Здоровье
заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии
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