Симптомы опасно высокого сахара в крови можно заметить в этих частях тела

Пятна или темные нити, плавающие в поле зрения.

Затуманенное зрение.

Колеблющееся зрение.

Темные или пустые области в поле видения.

По данным журнала Health, опасно высокий уровень сахара в крови может привести к повреждению кровеносных сосудов в организме – чаще всего при этом повреждаются сосуды глаз, сердца, нервов, стоп и почек.«Засахаренная» кровь очень плохо влияет на мелкие сосуды, что ухудшает кровоснабжение глаз. Одно из самых опасных последствий такого нарушения – рост рубцовой ткани, которая может оттягивать сетчатку от задней части глаза. Это способствует тому, что в поле зрения возникают плавающие пятна, вспышки света, а, кроме того, возникает риск тяжелой потери зрения.При появлении следующих симптомов нужно обязательно обратиться к врачу.Неконтролируемый высокий сахар в крови может повредить и крупные кровеносные сосуды, которые снабжают кислородом сердце. Следствием повреждения становится подверженность сосудов атеросклерозу, ведущему к гипертонии, сердечному приступу или инсульту. Показателем того, что сердечные сосуды закупориваются атеросклеротическими бляшками, могут быть проблем с дыханием, головные боли и головокружение, приступы тревоги и паники, аритмия.Высокий уровень сахара в крови способствует повреждению нервов ног из-за плохого кровообращения. Как результат, возникают боли, спазмы и покалывания, либо происходит потеря чувствительности, появляются подолгу не заживающие язвы или царапины.Гипергликемия может привести к сужению и закупорке кровеносных сосудов, питающих почки, что содействует почечной недостаточности. Организм хуже выводит отходы и жидкость, что проявляется отечностью, головными болями, раздражительностью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, нормально ли хотеть в туалет вскоре после еды.

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