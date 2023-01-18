Симптомы опасно высокого сахара в крови можно заметить в этих частях тела

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боль в глазах

Появление симптомов высокого уровня сахара в крови может говорить о развитии диабета 2 типа.

По данным журнала Health, опасно высокий уровень сахара в крови может привести к повреждению кровеносных сосудов в организме – чаще всего при этом повреждаются сосуды глаз, сердца, нервов, стоп и почек.

Глаза. «Засахаренная» кровь очень плохо влияет на мелкие сосуды, что ухудшает кровоснабжение глаз. Одно из самых опасных последствий такого нарушения – рост рубцовой ткани, которая может оттягивать сетчатку от задней части глаза. Это способствует тому, что в поле зрения возникают плавающие пятна, вспышки света, а, кроме того, возникает риск тяжелой потери зрения.

При появлении следующих симптомов нужно обязательно обратиться к врачу.
  • Пятна или темные нити, плавающие в поле зрения.
  • Затуманенное зрение.
  • Колеблющееся зрение.
  • Темные или пустые области в поле видения.
Сердце. Неконтролируемый высокий сахар в крови может повредить и крупные кровеносные сосуды, которые снабжают кислородом сердце. Следствием повреждения становится подверженность сосудов атеросклерозу, ведущему к гипертонии, сердечному приступу или инсульту. Показателем того, что сердечные сосуды закупориваются атеросклеротическими бляшками, могут быть проблем с дыханием, головные боли и головокружение, приступы тревоги и паники, аритмия.

Ноги. Высокий уровень сахара в крови способствует повреждению нервов ног из-за плохого кровообращения. Как результат, возникают боли, спазмы и покалывания, либо происходит потеря чувствительности, появляются подолгу не заживающие язвы или царапины.

Названы ранние симптомы высокого сахара в крови и возможного диабета


Почки. Гипергликемия может привести к сужению и закупорке кровеносных сосудов, питающих почки, что содействует почечной недостаточности. Организм хуже выводит отходы и жидкость, что проявляется отечностью, головными болями, раздражительностью.

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