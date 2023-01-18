Симптомы опасно высокого сахара в крови можно заметить в этих частях тела
Появление симптомов высокого уровня сахара в крови может говорить о развитии диабета 2 типа.
По данным журнала Health, опасно высокий уровень сахара в крови может привести к повреждению кровеносных сосудов в организме – чаще всего при этом повреждаются сосуды глаз, сердца, нервов, стоп и почек.
Глаза. «Засахаренная» кровь очень плохо влияет на мелкие сосуды, что ухудшает кровоснабжение глаз. Одно из самых опасных последствий такого нарушения – рост рубцовой ткани, которая может оттягивать сетчатку от задней части глаза. Это способствует тому, что в поле зрения возникают плавающие пятна, вспышки света, а, кроме того, возникает риск тяжелой потери зрения.
При появлении следующих симптомов нужно обязательно обратиться к врачу.
- Пятна или темные нити, плавающие в поле зрения.
- Затуманенное зрение.
- Колеблющееся зрение.
- Темные или пустые области в поле видения.
Ноги. Высокий уровень сахара в крови способствует повреждению нервов ног из-за плохого кровообращения. Как результат, возникают боли, спазмы и покалывания, либо происходит потеря чувствительности, появляются подолгу не заживающие язвы или царапины.
Почки. Гипергликемия может привести к сужению и закупорке кровеносных сосудов, питающих почки, что содействует почечной недостаточности. Организм хуже выводит отходы и жидкость, что проявляется отечностью, головными болями, раздражительностью.
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