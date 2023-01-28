Не привитые люди рискуют заболеть разными штаммами гриппа за один сезон

«За один сезон заболеть гриппом дважды возможно. Это связано с тем, что одновременно циркулирует несколько штаммов вирусов гриппа», - сказала представитель Роспотребнадзора в комментарии РИА Новости.

«Антитела к вирусу гриппа одного штамма не могут полностью защитить от другого штамма», - подчеркнула эпидемиолог.

Врач констатировала, что в течение эпидемиологического сезона среди людей циркулируют разные штаммы гриппа. Не привитые люди рискуют инфицироваться разными штаммами гриппа за один сезон, заявила Пшеничная.Наталья Пшеничная уточнила, что после заболевания гриппом одного штамма, произошедшего, например, в преддверии зимы, в организме будут выработаны к нему антитела. Однако на конец зимы обычно приходится активность других штаммов, к которым у человека может не быть антител. Если произойдет инфицирование, он заболеет гриппом вторично.С учетом этого прививку от гриппа полезно делать, даже если человек уже болел, подчеркнула эксперт.Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что часто возникающие респираторные инфекции за один сезон могут говорить об ослаблении иммунитета, гормональном дисбалансе, воспалении и других нарушениях, имеющихся в организме.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими последствиями может обернуться перенесенного «на ногах» грипп.

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