Дети в России стали чаще болеть одновременно коронавирусом и гриппом

«Чаще такие случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей, у которых эти вирусы могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях», - объяснила Пшеничная в кометарии РИА Новости.

Эпидемиолог Пшеничная сообщила, что в России стали выявляться заболевания, представляющие собой сочетание наиболее активных сезонных инфекций – гриппа и COVID-19. Главным образом, они поражают людей, не отличающихся крепким иммунитетом, в том числе детей.Врач подчеркнула, что одновременное заболевание коронавирусом и гриппом может быть крайне опасным из-за своих последствий. В частности, при этом возрастает риск того, что возникнет затяжная и сложная вирусная пневмония с перспективой летального исхода.Эпидемиолог добавила, что определить заражение двумя инфекциями одновременно можно лишь путем тестирования – его специфических внешних симптомов не существует, заболевшие демонстрируют лишь разнообразные, свойственные респираторным болезням признаки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что низкорослые люди имеют более крепкое здоровье и живут дольше высоких.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.