Дети в России стали чаще болеть одновременно коронавирусом и гриппом

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ребенок болеет

Заболеть одновременно коронавирусом и гриппом сегодня вполне реально, констатирует представитель Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эпидемиолог Пшеничная сообщила, что в России стали выявляться заболевания, представляющие собой сочетание наиболее активных сезонных инфекций – гриппа и COVID-19. Главным образом, они поражают людей, не отличающихся крепким иммунитетом, в том числе детей.

«Чаще такие случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей, у которых эти вирусы могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях», - объяснила Пшеничная в кометарии РИА Новости.

Врач подчеркнула, что одновременное заболевание  коронавирусом и гриппом может быть крайне опасным из-за своих последствий. В частности, при этом возрастает риск того, что возникнет затяжная и сложная вирусная пневмония с перспективой летального исхода.

Российские дети стали чаще болеть


Эпидемиолог добавила, что определить заражение двумя инфекциями одновременно можно лишь путем тестирования – его специфических внешних симптомов не существует, заболевшие демонстрируют лишь разнообразные, свойственные респираторным болезням признаки.

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Наталья Пшеничная
Наталья Пшеничная
Медицина
заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора
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Теги : ковид в России, грипп в России, Наталья Пшеничная