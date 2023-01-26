Последствием перенесенного «на ногах» гриппа могут стать поражения легких, сердца и печени

«Организму просто не хватит сил бороться с вирусной инфекцией», - заявила терапевт.

«Вирус гриппа прежде всего выбирает и поражает ослабленные органы, вызывая обострение хронических заболеваний», - добавила врач-терапевт.

Врач Константинова напомнила, почему нельзя переносить грипп вне постельного режима. По словам медика, люди, которые переносят болезнь «на ногах», рискуют пострадать из-за особенно тяжелых осложнений. При их развитии организм подвергается серьезному стрессу, испытывает повышенное умственное напряжение, быстрее ослабевает при физических нагрузках и на холоде.Беседуя с URA.RU, Марина Константинова объяснила , что для ослабленного организма инфекция гриппа может стать в повышенной степени токсичной, и последствием увеличения концентрации токсинов в крови иногда становится летальный исход.Константинова уточнила, что осложнения, возможные после перенесенного «на ногах» гриппа, часто принимают форму легочных патологий. В частности, развиваются пневмонии, абсцессы в легких, эмпиема, а также острый респираторный дистресс-синдром.Помимо поражения легких, грипп может вести к осложнениям в работе сердца, печени, мозга. В частности, его осложнением бывает развитие вирусного энцефалита и менингита или миокардита, неврита, синдрома Рея. По словам врача, высокому риску осложнений после перенесенного гриппа подвергаются люди, имеющие хронические болезни, пожилые люди, дети.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько опасной для взрослого человека может оказаться перенесенная корь.

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