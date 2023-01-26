Последствием перенесенного «на ногах» гриппа могут стать поражения легких, сердца и печени
Терапевт Марина Константинова: последствием перенесенного «на ногах» гриппа вполне может стать смертельный исход.
Врач Константинова напомнила, почему нельзя переносить грипп вне постельного режима. По словам медика, люди, которые переносят болезнь «на ногах», рискуют пострадать из-за особенно тяжелых осложнений. При их развитии организм подвергается серьезному стрессу, испытывает повышенное умственное напряжение, быстрее ослабевает при физических нагрузках и на холоде.
«Организму просто не хватит сил бороться с вирусной инфекцией», - заявила терапевт.
Беседуя с URA.RU, Марина Константинова объяснила, что для ослабленного организма инфекция гриппа может стать в повышенной степени токсичной, и последствием увеличения концентрации токсинов в крови иногда становится летальный исход.
«Вирус гриппа прежде всего выбирает и поражает ослабленные органы, вызывая обострение хронических заболеваний», - добавила врач-терапевт.
Константинова уточнила, что осложнения, возможные после перенесенного «на ногах» гриппа, часто принимают форму легочных патологий. В частности, развиваются пневмонии, абсцессы в легких, эмпиема, а также острый респираторный дистресс-синдром.
Помимо поражения легких, грипп может вести к осложнениям в работе сердца, печени, мозга. В частности, его осложнением бывает развитие вирусного энцефалита и менингита или миокардита, неврита, синдрома Рея. По словам врача, высокому риску осложнений после перенесенного гриппа подвергаются люди, имеющие хронические болезни, пожилые люди, дети.
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