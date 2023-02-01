Врач Доронин: быстрая утомляемость входит в число симптомов дефицита магния

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утомление

При запущенном и не корректируемом дефиците магния возникает подверженность сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету.

Магний крайне важен для подержания хорошего здоровья, его достаток в организме способствует нормальному функционированию сердечно-сосудистой системы, а также обеспечивает крепкие нервы и стрессоустойчивость, необходим для мышечной деятельности тела и для защиты от вирусных инфекций. По словам врача-онколога Леонида Доронина, с проблемой дефицита магния в организме может столкнуться человек практически любого возраста, включая детей.

Что влияет на возникновение дефицита этого микроэлемента? Врач пояснил: он может стать следствием неправильного питания, приема мочегонных средств, антибиотиков, злоупотребления алкоголем

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«Такие состояния, как глютеновая болезнь и воспалительный синдром кишечника, которые затрудняют усвоение организмом питательных веществ, могут сделать вас более склонными к дефициту магния – даже при здоровом питании», - добавил Доронин.

Медик перечислил симптомы дефицита магния.
  • Ощущение сильной слабости.
  • Быстро возникающее утомление
  • Беспричинная потеря аппетита.
  • Тошнота.
  • Перепады настроения.
  • Мышечные судороги (в том числе ночные).
Леонид Доронин посоветовал при наличии данных симптомов консультироваться с врачом, сдавать анализ крови и корректировать имеющийся недостаток магния.

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«Если на протяжении длительного времени игнорировать эту проблему, повышается риск развития или обострения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, остеопороза и мигрени», - резюмировал специалист.

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