Эндокринолог Ракша назвала неочевидные причины постоянной усталости

«Для бодрости необходимо движение, и только при условии регулярной активности организм человека будет полноценно функционировать. Даже короткая разминка или легкая получасовая тренировка утром поспособствует продуктивной мозговой активности в течение дня», - рассказала медик «Ленте.ру».

«Если в рационе присутствует большое количество сладостей и фастфуда, это может привести к снижению работоспособности, нарушениям памяти и когнитивных способностей», - предупредила эндокринолог.

Врач Ракша сообщила в интервью, что отсутствие энергии, упадок сил и хроническую усталость нередко провоцируют нездоровые привычки. Среди этих неочевидных причин постоянной вялости ключевым является недостаток физической активности, заметила специалист.Кроме того, усталость возникает, когда организм не получает нужного количества воды. Врач Ракша объяснила, что вода обеспечивает эффективную передачу питательных веществ в клетки, а недостаток влаги ведет к замедлению работы организма.Также неочевидной причиной отсутствующей энергии является недостаток питательных веществ – белка, ненасыщенных жирных кислот, витаминов, минералов, микроэлементов. По словам специалиста, очень часто это бывает обусловлено несбалансированным питанием, когда человек ест мало овощей, фруктов, зелени, злоупотребляет быстрыми углеводами, переработанными продуктами, фастфудом.Врач Ракша добавила, что во многих случаях постоянной усталости за упадком сил скрывается железодефицитная анемия. Поэтому не лишним будет проверить уровень железа в крови.Другими причинами вечной слабости и утомленности эндокринолог назвала проблемы с щитовидной железой, депрессию, тревожность.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения скрываются за сильной болью в спине.

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