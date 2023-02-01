Почему может сильно болеть спина?

Гарвардские специалисты констатируют: боль в спине широко распространена как патология и может вызываться разными причинами, включая травмы, растяжение, напряжение или структурные нарушения позвоночника. Варьируется такая боль от легкой до сильной – во многих случаях она бывает настолько интенсивной, что человек лишается возможности нормально сидеть, ходить, спать, заниматься повседневными делами. Люди с болью в спине страдают от скованности и невозможности выпрямиться, им трудно вставать из сидячего положения. Кроме того, их преследуют неконтролируемые мышечные спазмы, значительно ухудшающие без того дискомфортные и болевые ощущения.Вот факторы, которые повышают риск возникновения такой боли.С возрастом мягкая и эластичная ткань межпозвонковых дисков, амортизирующая позвоночник, начинает атрофироваться – она лишается влаги, становится более хрупкой и склонной к повреждению. Это может приводить к скованности, боли и дискомфорту в любое время.Ожирение означает дополнительный вес для спины, который увеличивает нагрузку на ее суставы.Люди, которые много курят и пьют, подвержены более высокому риску болей в спине.Сильная боль в спине может вызываться таким состоянием как сколиоз, означающим искривление позвоночника.Люди, которые часто испытывают стресс, депрессию, тревожность, также склонны к болевым ощущениям в спине.Также в отдельную группу врачи выделяют причины сильной боли в нижней части спины.Они считаются наиболее распространенной причиной боли в пояснице. Как правило, люди повреждают мышцы, сухожилия или связки спины, поднимая что-то тяжелое.Кости позвоночника могут травмироваться во время несчастного случая, например, автомобильной аварии или падения.Между позвонками находятся диски – это своеобразная амортизирующая прокладка из мягких и желеобразных структур. Такая прокладка может повреждаться в результате травм или ссыхаться и истончаться по мере старения организма. Ухудшение ее состояния ведет к протрузиям и грыжам, из-за которых болит спина.Врачам известна такая проблема как спинальный стеноз – она возникает, когда позвоночник оказывается слишком узким для спинного мозга. В этом случае повышается риск защемления спинного мозга, что может вызывать сильную боль в пояснице.Остеоартрит является одним из наиболее распространенных типов артрита, который способен вызывать интенсивную боль в спине.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что подергивание глазного века может оказаться признаком опухоли мозга.

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