Нелеченое защемление нерва ведет к радикулиту и отмиранию нервных клеток

«Если ущемление случилось, при появлении острой боли в первую очередь рекомендуется принимать обезболивающие препараты нестероидного типа. Также нужно обеспечить себе покой, поудобнее прилечь и подождать, пока боль утихнет», – рекомендовала Алексеева.

«Защемление, оставленное без внимания, грозит серьезными осложнениями, например, отмиранием нервных клеток или развитием радикулита», - констатировала врач.

Невролог Алексеева рассказала в интервью, что защемлению нерва способствует долгое нахождение в одной позе, а также чрезмерные нагрузки. Еще эта проблема часто возникает у людей с ожирением или у беременных женщин.По словам медика, при защемлении нерва происходит сдавливание нервного корешка. Сдавливать его могут связки, мышцы, позвонки, опухоли. Характерным симптомом этой проблемы является острая боль.Дополнительно невролог проинформировала, что пострадавшее место нельзя подвергать нагреву. Боль, вызванную защемлением, ни в коем случае не следует снимать с помощью согревающих пластырей, компрессов. Кроме того нельзя посещать баню или сауну.Также «Газете.Ru» невролог сообщила , что в некоторых случаях боль в спине может не проходить. Если она длится более суток, нужно обратиться за диагностикой своего состояния к медикам.Алексеева подчеркнула, что в случае сильной и длительной боли в спине важно обращаться именно к медицинским работникам без попыток определять своей нарушение и лечить его по данным из интернета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что принятие теплой ванны может снижать подверженность организма заболеваниям.

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