Врач: заподозрить наличие диабета можно по запаху изо рта

«На диабет может указывать запах ацетона изо рта», - констатировала медик.

«Если в крови сильно повышен уровень глюкозы, которая не проникает в клетки из-за недостатка инсулина, может развиться диабетический кетоацидоз – повышение уровня кетонов. Такое состояние характеризуется появлением «фруктового» запаха изо рта», - объяснила медик.

Врач Кашляк рассказала в интервью, что изменение запаха изо рта позволяет заподозрить наличие диабета.Кроме того, отметила Кашляк, при заболевании диабетом «аромат» изо рта все чаще становится зловонным. «Газете.ru» врач объяснила, что это происходит из-за накопления в слюне глюкозы, которой питаются бактерии, образующие зубной налет. Так как в случае диабета содержание глюкозы в слюне увеличивается, вредные бактерии размножаются быстрее и способствуют более интенсивному формированию налета.Также заподозрить диабет можно по сладковатому запаху, порой напоминающего перебродившие фрукты.Беседуя «Газетой.ru», врач Кашляк уточнила , что при диабете клетки теряют чувствительность к инсулину – гормону, ответственному за распределение по ним глюкозы. В результате глюкоза не распределяется по клеткам, которые используют ее для выработки энергии. Вместо глюкозы они начинают расходовать жир, и в ходе этого процесса выделяются летучие соединения кетоны выводимые затем организмом из легких. Именно из-за этого возникает запах изо рта, напоминающий ацетон или жидкость для снятия лака.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько сладких блинчиков можно съесть за день.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.