Ученые определили возраст, в котором начинается упадок мозга

«Человеческий мозг продолжает развиваться гораздо дольше, чем мы думали», - отметили научные эксперты.

До недавнего времени считалось, что развитие человеческого мозга происходит до 25 лет, после чего начинается постепенный упадок его активности и происходит снижение психических функций. Исследователи из Университетского медицинского центра Утрехта в Нидерландах (UMC Utrecht) утверждают, что упадок деятельности мозга начинается позднее: этот процесс, по их мнению, происходит между 30 и 40 годами.В ходе исследования специалисты анализировали скорость обработки данных человеческим мозгом и то, как она меняется со временем. Ученые обнаружили, что по мере возраста связь между различными областями мозга становится все быстрее и быстрее. Например, у четырехлетних детей она составляет от двух метров в секунду, и удваивается у людей в возрасте от 30 до 40 лет, достигая четырех и более метров в секунду. Лишь после этого возраста начинается замедление.Исследователи также наблюдали различия между областями мозга. Они установили, что лобная доля — передняя часть мозга, отвечающая за мышление и выполнение задач, — развивается в течение более длительного периода времени по сравнению с областью мозга, отвечающей за движение.Новые данные были получены благодаря участию в проекте больных эпилепсией. По словам ученых, эти сведения расширяют знания о том, как работает мозг. Они ожидают, что сведения, полученные при исследовании, помогут продвинуться в понимании и лечении не только в области эпилепсии, но и ряда других нарушений головного мозга.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что многие современные люди страдают таким расстройством как мизофония , при котором не могут нормально воспринимать обыденные звуки.

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