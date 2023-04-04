Нетипичный случай. Что такое высокофункциональная депрессия?
Высокофункциональная депрессия отличается от классической: страдающие ею люди выглядят совершенно нормально и даже могут испытывать радость.
По данным журнала о здоровье AOK, высокофункциональная депрессия является нетипичной, поэтому часто остается нераспознанной и невыявленной. В отличие от классической, этот тип депрессии не проявляется фазами упадка и подъема, а является непрерывным состоянием, замаскированным внешним благополучием.
«Люди, страдающие высокофункциональной депрессией, могут время от времени испытывать радость, и на взгляд окружающих ведут совершенно нормальную жизнь. Однако психологически со временем они ощущают себя все хуже и хуже».
Откуда берется высокофункциональная депрессия?
Первое место в списке возможных причин занимает стресс. Кроме того, фактором ее развития могут быть пережитые в детстве потрясения, психологические травмы. Вдобавок склонность к депрессии закладывается в генах.
Как ее узнать?
Пострадавшие люди часто бывают лишены энергии и сил, ощущают туман в голове, испытывают трудности с концентрацией. Нередко выполнение простых рутинных задач отнимает у них много времени, поскольку приходится прилагать много усилий, чтобы собраться и сделать нужное. Довольно часто ощущаются состояния, напоминающие оцепенение, отупение. Все это они старательно скрывают.
Другие признаки, которые можно наблюдать у людей с высокофункционирующей депрессией.
- Едкая критика себя или других.
- Неуверенность в себе.
- Низкий тонус, вялость, избегание активных видов деятельности.
- Перфекционизм.
- Ощущение некой внутренней пустоты.
- Неспособность расслабиться, постоянное напряжение.
- Неудовлетворенность своим положением.
- Размышления о смысле жизни с неутешительными выводами.
- Ожидание худшего.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что психологические проблемы могут выражаться в тяге к определенным продуктам.
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