Нетипичный случай. Что такое высокофункциональная депрессия?

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депрессия

Высокофункциональная депрессия отличается от классической: страдающие ею люди выглядят совершенно нормально и даже могут испытывать радость.

По данным журнала о здоровье AOK, высокофункциональная депрессия является нетипичной, поэтому часто остается нераспознанной и невыявленной. В отличие от классической, этот тип депрессии не проявляется фазами упадка и подъема, а является непрерывным состоянием, замаскированным внешним благополучием.

«Люди, страдающие высокофункциональной депрессией, могут время от времени испытывать радость, и на взгляд окружающих ведут совершенно нормальную жизнь. Однако психологически со временем они ощущают себя все хуже и хуже».

Откуда берется высокофункциональная депрессия?

Первое место в списке возможных причин занимает стресс. Кроме того, фактором ее развития могут быть пережитые в детстве потрясения, психологические травмы. Вдобавок склонность к депрессии закладывается в генах.

Как ее узнать?

Пострадавшие люди часто бывают лишены энергии и сил, ощущают туман в голове, испытывают трудности с концентрацией. Нередко выполнение простых рутинных задач отнимает у них много времени, поскольку приходится прилагать много усилий, чтобы собраться и сделать нужное. Довольно часто ощущаются состояния, напоминающие оцепенение, отупение. Все это они старательно скрывают.

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Другие признаки, которые можно наблюдать у людей с высокофункционирующей депрессией.
  • Едкая критика себя или других.
  • Неуверенность в себе.
  • Низкий тонус, вялость, избегание активных видов деятельности.
  • Перфекционизм.
  • Ощущение некой внутренней пустоты.
  • Неспособность расслабиться, постоянное напряжение.
  • Неудовлетворенность своим положением.
  • Размышления о смысле жизни с неутешительными выводами.
  • Ожидание худшего.
Отмечается, что чаще всего высокофункциональной депрессии бывают подвержены женщины.

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