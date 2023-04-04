Нетипичный случай. Что такое высокофункциональная депрессия?

«Люди, страдающие высокофункциональной депрессией, могут время от времени испытывать радость, и на взгляд окружающих ведут совершенно нормальную жизнь. Однако психологически со временем они ощущают себя все хуже и хуже».

Едкая критика себя или других.

Неуверенность в себе.

Низкий тонус, вялость, избегание активных видов деятельности.

Перфекционизм.

Ощущение некой внутренней пустоты.

Неспособность расслабиться, постоянное напряжение.

Неудовлетворенность своим положением.

Размышления о смысле жизни с неутешительными выводами.

Ожидание худшего.

По данным журнала о здоровье AOK , высокофункциональная депрессия является нетипичной, поэтому часто остается нераспознанной и невыявленной. В отличие от классической, этот тип депрессии не проявляется фазами упадка и подъема, а является непрерывным состоянием, замаскированным внешним благополучием.Откуда берется высокофункциональная депрессия?Первое место в списке возможных причин занимает стресс. Кроме того, фактором ее развития могут быть пережитые в детстве потрясения, психологические травмы. Вдобавок склонность к депрессии закладывается в генах.Как ее узнать?Пострадавшие люди часто бывают лишены энергии и сил, ощущают туман в голове, испытывают трудности с концентрацией. Нередко выполнение простых рутинных задач отнимает у них много времени, поскольку приходится прилагать много усилий, чтобы собраться и сделать нужное. Довольно часто ощущаются состояния, напоминающие оцепенение, отупение. Все это они старательно скрывают.Другие признаки, которые можно наблюдать у людей с высокофункционирующей депрессией.Отмечается, что чаще всего высокофункциональной депрессии бывают подвержены женщины.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что психологические проблемы могут выражаться в тяге к определенным продуктам.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.