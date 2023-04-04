Что скрывается за тягой к вредной пище: диетолог Мещерякова

«Привычку к сладкому и жирному нередко связывают с наличием в организме грибков или паразитов», - сообщила эксперт.

«Желание съесть что-то соленое может быть связано с закислением организма и дефицитом щелочных минералов, среди которых натрий является ключевым», - привела еще один пример Мещерякова.

«Проанализировав свой рацион, можно довольно легко найти продукты и напитки, в которых нет никакой потребности – они нам навязаны рекламой или окружением», - сказала Мещерякова «Известиям».

Специалист по вопросам здорового питания рассказала в интервью, какие проблемы с организмом скрывается за тягой к вредной пище. Мещерякова проинформировала: в тех случаях, когда повышенный аппетит человека разжигается жирными продуктами и блюдами (например, мясом, сметаной и другими насыщенными соусами), можно заподозрить наличие в организме паразитарного заболевания.Татьяна Мещерякова добавила, что причины, которые скрываются за обостренным желанием есть определенную пищу, делятся на физиологические, психологические и социальные. Говоря о физиологических причинах, специалист объяснила: в их случае тяга к каким-то продуктам обычно бывает обусловлена дефицитом веществ – витаминов, микроэлементов. Так, людей часто делает сладкоежками недостаток в организме хромаПсихологические причины подразумевают связь между эмоциями и поеданием продуктов с определенным вкусом или текстурой. Одним из самых распространенных примеров такой связи является употребление сладкого в моменты переживаний или стресса.Что касается социальной причины, скрывающейся за пристрастием к каким-то продуктам, она проявляется в том, что у человека формируются навязанные извне пищевые привычки, которые совершенно не отражают реальных потребностей его организма. Типичный пример – привычка пить кофе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как может вредить организму употребление докторской колбасы.

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