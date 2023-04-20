Сильная ночная потливость сигнализирует о 7 типах рака - онколог Воробьев

«Потоотделение ночью или высокая температура (лихорадка) могут быть вызваны инфекциями или побочным эффектом некоторых лекарств. Его также часто испытывают женщины во время менопаузы. Поговорите со своим врачом, если у вас очень сильный, мокрый ночной пот или необъяснимая лихорадка», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Неходжкинская лимфома

лимфома Ходжкина

Карциноидные опухоли

Лейкемия

Мезотелиома

Рак кости

Рак печени.









Усталость

Необъяснимое кровотечение или синяк

Необъяснимая боль

Необъяснимая потеря веса

Необычный комок или припухлость в любом месте





Считается, что у каждого второго человека в течение жизни разовьется та или иная форма рака. Хотя существуют определенные симптомы, связанные с определенными типами заболевания, такие как опухоль в груди, сигнализирующая о раке молочной железы, другие носят более общий характер. Это может привести к тому, что им будет легко поставить неправильный диагноз.«Сильная» ночная потливость или лихорадка являются одним из «общих» симптомов рака, на которые следует обратить внимание.Это может быть вызвано непосредственно самим заболеванием или рядом других, связанных причин, таких как прием лекарств, инфекция и гормональные изменения.Воробьев перечислил семь видов рака, которые могут вызывать повышенное потоотделение.Это:Если вы испытываете ночное потоотделение и опасаетесь, что у вас может быть рак, вам следует поговорить с терапевтом.Ранее МедикФорум писал о пользе болгарского перца.

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