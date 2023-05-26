Терапевт Ильинская: тепловой удар может вызывать отек мозга и проблемы с почками

«В норме человеческий организм может сохранять баланс между теплопритоком и теплоотдачей. Но если влажность окружающей среды превышает 75 % при высокой температуре воздуха, может нарушаться испарение влаги в теле, что и приводит к его перегреванию», - объяснила терапевт Ильинская.

первый тип: возникает из-за физического перенапряжения в условиях жары и влажности;

второй тип: возникает без физической нагрузки в связи с возрастом или проблемами со здоровьем.

«У пожилых людей и младенцев риск перегрева выше, поскольку их тела не могут должным образом регулировать температуру. Кроме того, пострадать от теплового удара рискуют люди, у которых имеются ожирение, нарушения сна, проблемы с сердцем, легкими, почками, печенью, щитовидной железой или кровеносными сосудами», - предупредила медик.

сухость кожи

головокружение и потеря равновесия

спутанность сознания

чрезмерное потоотделение

бледность кожи

проблемы с координацией

учащенное сердцебиение

слабость.

Терапевт Тамара Ильинская отметила в беседе с «МедикФорум», что тепловой удар может возникнуть у людей, которые подвергаются воздействию высоких температур в течение длительного периода времени или испытывают значительные нагрузки (прежде всего, физические) в условиях жаркой погоды. Жертвы теплового удара страдают от того, что перегревается их тело – это происходит из-за сбоя в естественной системе охлаждения, связанной с потоотделением. По словам врача, вероятность такого перегрева возрастает не только в жаркую, но в жаркую и влажную погоду.Врач уточнила, что существует два типа теплового удара:Терапевт Ильинская перечислила симптомы теплового удара:Говоря об опасных осложнениях теплового удара, медик констатировала: таковыми могут стать отек головного мозга, проблемы с почками (вплоть до развития почечной недостаточности), повреждение нервов, острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС), печеночная недостаточность, снижение притока крови к сердцу.Терапевт подчеркнула: тепловой удар требует немедленного лечения, к пострадавшему человеку нужно вызвать медиков. До прибытия врачей его следует переместить в более прохладное место, ослабить стягивающую одежду, обрызгать водой или охладить обмахивающими движениями.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему вечером и ночью может ощущаться зуд в ногах

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