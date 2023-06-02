Терапевт Ильинская назвала частые причины постоянно холодных рук

Терапевт Ильинская отметила в беседе с «МедикФорум», что на постоянно холодные руки склонны чаще жаловаться женщины. В сравнении с мужчинами женщины обладают меньшей мышечной массой – их тело хуже производит тепло и быстрее остывает. Но склонность к зябкости определяется не только различием телесной конституции. Терапевт Ильинская назвала распространенные причины постоянно холодных рук.При низком давлении тело, в первую очередь, стремится поддерживать оптимальную температуру жизненно важных органов. Периферические участки у гипотоников страдают от недостатка тепла из-за недостаточно интенсивного кровообращения.По словам медика, как и многое другое в организме, правильный кровоток зависит от гормонов. Гормональные колебания или нарушения, влияющие на кровообращение, являются одной из частых причин постоянно холодных рук.В этих состояниях повышается концентрация стрессовых гормонов, что создает предпосылки для сосудистых спазмов, нарушающих кровообращение.Атеросклероз – одна из самых опасных причин нарушения кровотока. В его случае внутреннее пространство артерий и сосудов сужается из-за накопления холестериновых бляшек. Как следствие, кровь течет медленнее, полноценный кровоток не доходит до пальцев, и они холодеют.Табачный дым провоцирует интенсивный выброс гормона вазопрессина, под действием которого могут возникать спазмы сосудов. Также курильщики подвержены атеросклерозу из-за патологических процессов в сосудистой ткани, происходящих под влиянием разных компонентов табачного дыма. Стоит ли удивляться тому, что они страдают от плохого кровообращения, постоянного холода в руках и ногах?Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким внешним признакам можно определить имеющиеся проблемы с печенью.

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