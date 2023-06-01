Терапевт Харлов: большая окружность живота является одним из признаков проблем с печенью

«скрытую неалкогольную жировую болезнь печени можно обнаружить более чем у 30 процентов жителей мегаполиса».

«Избежать проблем с печенью можно, если внимательнее относиться к собственному здоровью. Самая доступная диагностика – УЗИ печени, анализы крови», - констатировал терапевт Никита Харлов.

Медик проинформировал, чтоПо большой окружности живота имеющиеся проблемы с печенью можно заподозрит, если жироотложение происходит только в этой части тела. По словам терапевта Харлова, выпирающий живот у человека в целом стройного является одним из признаков обрастания жиром внутренних органов, которые начинают выпирать из тесного для них пространства. Печень, будучи самым крупным органом, делает это при своем ожирении особенно наглядно.Сильное желание спать в дневное время у человека, который громко храпит, может говорить о метаболическом синдроме, подразумевающем в том числе заболевание печени.Также врач подчеркнул важность трезвого образа жизни для сохранения здоровья печени. В беседе с «Вечерней Москвой» медик проинформировал , что если печени, которая уже подверглась ожирению, приходится выдерживать нагрузки, связанные с расщеплением алкоголя, это может «убить» орган.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптоме больной из-за алкоголя печени, который может возникать ночью.

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