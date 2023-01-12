Причиной постоянно холодных рук и ног могут быть опасные патологии

«Чувство холода может быть связано с анемией – как с железодефицитной, так и В12-дефицитной. Обычно это самая частая причина мерзлявости», – объяснила Нэя Георгиева.

«Виноваты в постоянном ощущении холода могут быть и патологии нервной системы, стрессы, депрессия и бессонница», – добавила врач-терапевт.

«Если ощущение холода возникло внезапно – стоит обратиться ко врачу, чтобы в первую очередь исключить патологии, которые могут быть опасны», – заключила Георгиева.

Терапевт Георгиева рассказала в интервью, что к повышенной зябкости бывают физиологически склонны люди астенического типа – худощавые, с очень слабо выраженной жировой прослойкой. Когда на постоянное замерзание и холодные руки, ноги жалуются обладатели нормального веса и комплекции, стоит насторожиться – за этим могут скрываться невыявленные нарушения и заболевания.Беседуя с «Газетой.Ru», врач добавила, что также достаточно распространенной причиной аномальной зябкости являются проблемы с щитовидной железы – в частности, гипотиреоз. При данном нарушении железа не вырабатывает гормоны в необходимом количестве, что ведет к снижению метаболизма и неспособности организма согреваться.Одной из самых опасных патологий, скрывающихся за непереносимостью холода, является сахареный диабет. Медик сообщила, что развитие диабета негативно отражается на состоянии сосудов, провоцирует истончение сосудистой стенки. К тому же «засахаренная» кровь густеет и плохо поступает в сосуды, расположенные на периферических участках тела. Недостаточное кровообращение ступней и кистей рук – это типичное осложнение диабета, оно же объясняет постоянный холод в них.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи не рекомендуют ложиться спать с мокрыми волосами.

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