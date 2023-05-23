Употребление соли в количестве свыше 5- 6 граммов в день, (оно эквивалентно примерно чайной ложке) можете нанести серьезный вред здоровью. Злоупотребление солью нарушает естественный баланс натрия в организме и способствует высокому кровяному давлению, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, – предупредила врач-терапевт Тамара Ильинская в беседе с «МедикФорум».Также терапевт Ильинская назвала четыре признака злоупотребления солью.Сильная жажда является распространенной реакцией в ответ на употребление большого количества соленой пищи. Организм реагирует так не зря: получая больше жидкости, он избавляется от избытка соли. В свою очередь, повышенное потребление жидкости способствует более частому мочеиспусканию.Их появление может быть следствием обезвоживания, которое возникает из-за потери большого объема влаги. Если у человека имеется высокое артериальное давление, то головная боль у него может возникнуть в течение часа или двух после соленой еды. Это происходит в связи с тем, что в организме повышается уровень натрия, который стимулирует рост кровяного давления на стенки сосудов. Когда увеличивается без того повышенное давление, это может вызывать головные боли, головокружение.Отек пальцев, лодыжек или ступней, также может быть реакцией организма на высокие уровни натрия, поступающего с солью. Когда человек постоянно злоупотребляет солью, организм не справляется с ее введением, лишний натрий удерживается, и это вдет к увеличению количества жидкости вне клеток.Если при злоупотреблении солью возникают такие симптомы как помутнение зрения, боль в груди, учащенное сердцебиение, одышка или внезапное кровотечение из носа, с боьшой вероятностью это означает повышенное артериальное давление. В то же время терапевт Ильинская отметила: во многих случаях гипертония протекает бессимптомно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том постоянная усталость может быть следствием проблем с щитовидной железой

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