Эндокринолог Максимова назвала способы укрепления сосудов при диабете

«Это связано с тем, что из-за избытка сахара стенки сосудов истончаются, на них появляются повреждения, из-за чего развиваются некрозы и онемение», - рассказала медик изданию «АиФ».

«Развитая мускулатура является резервуаром для утилизации и хранения избытков глюкозы», - пояснила эндокринолог.

«У курящих диабетиков уровень сахара ощутимо выше, а также сложнее взять под контроль повышенный уровень глюкозы», – предупредила специалист.

Сосудистая система при заболевании диабетом подвергается особому риску, констатировала в интервью эндокринолог Максимова.Врач назвала способы укрепления сосудов при диабете – в первую очередь диабетикам рекомендуется удерживать нормальные, избегать длительных периодов повышенного содержания глюкозы. По словам Марины Максимовой, на этом пути особенно эффективны физические нагрузки, а также детальность, способствующая укреплению и развитию мышц.Еще один способ укрепления сосудов при диабете – это. Резкие изменения показателей АД, их повышение создают вредное для сосудов напряжение, чрезмерный тонус. Эксперт посоветовала людям с диабетом консультироваться с врачом по поводу приема препаратов, содействующих стабилизации кровяного давления. Помимо этого, нужно держать под контролем холестерин, ежегодно проверять его уровень посредством анализов крови. Нормализация уровня холестерина способствует более здоровому давлению.Другим способом укрепления сосудов при диабете эндокринолог Максимова назвала. Под воздействием компонентов табачного дыма кровеносные сосуды становятся склонными к спазмам, вдобавок дым мешает сосудистой ткани получать достаточно кислорода.Максимова добавила, что диабетикам также важно регулярно проверять состояние сердечно-сосудистой системы у врачей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для людей с болезнями сердца могут быть опасными авиаперелеты

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