Эндокринолог Павлова: заражение Омикроном опасно при имеющемся диабете

«У человека при диабете сахар и так повреждает нервы и сосуды, вирус тоже бьет по тем же мишеням. В результате мы получаем повреждение намного выше. Это главная опасность», - сообщила Павлова.

«Нужно немедленно обращаться к врачу, если пациент с диабетом обнаружил у себя симптомы ОРВИ».