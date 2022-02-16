Эндокринолог Павлова: заражение Омикроном опасно при имеющемся диабете
Врач напоминает об особой опасности коронавирусной инфекции для кровеносных сосудов, изначально нездоровых у людей с имеющимся диабетом.
В выступлении врача эндокринолога Ольги Павловой прозвучало предупреждение о том, что при заражении Омикроном на фоне уже имеющегося сахарного диабета может произойти серьезное повреждение сосудов и нервов.
«У человека при диабете сахар и так повреждает нервы и сосуды, вирус тоже бьет по тем же мишеням. В результате мы получаем повреждение намного выше. Это главная опасность», - сообщила Павлова.
Эндокринолог объяснила, что состояние кровеносных сосудов у диабетиков страдает, когда кровь из-за повышенного содержания в ней сахара становится более густой и «тяжелой». Следствием этого может стать повреждения эпителия, внутреннего слоя, покрывающего сосудистые стенки. Фрагменты эпителиальной ткани при этом могут формировать тромбы, а тромбоз, в свою очередь, повышает риски опасных состояний, связанных с закупорками стратегически важных вен, артерий.
Коронавирус, в частности, заражение Омкироном, связаны с воспалением, которое может интенсифицировать этот процесс, сделав риск пострадать от тромбоза более серьезным.
Заметив, что Омикрон может вызывать респираторные симптомы, Павлова подчеркнула:
«Нужно немедленно обращаться к врачу, если пациент с диабетом обнаружил у себя симптомы ОРВИ».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сильное желание спать днем может быть признаком опасного нарушения здоровья.
Ольга Павлова
Здоровье
врач-эндокринолог, диетолог
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