Врач Андреева рассказывает о группах крови, привлекающих комаров

«Комары также предпочитают определенные группы крови. Им больше всего нравится группа крови O (I), затем следует A (II), и они с меньшей вероятностью выберут группу крови B (III)», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Комары чаще кусают женщин».

Если вы любите жару, вы, к сожалению, не одиноки, так как комары также предпочитают теплую погоду. Это означает, что надоедливые комары, вероятно, будут активнее теплыми вечерами и оставят многих зудящими.В то время как некоторые факторы риска для опухших укусов, такие как цвет одежды, можно легко изменить, другие, такие как ваша группа крови, не подлежат обсуждению.Если у вас первая группа крови, то у врача для вас плохие новости.Врач не единственный, кто выделяет группу крови O как любимую у кровососов, поскольку исследование также подтверждает это. Исследовательская группа изучила предпочтения азиатских тигровых комаров при приземлении, изучив 64 человека с разными группами крови.Группа крови O была самой популярной среди летающих насекомых. Тем не менее, другие исследовательские организации и данные породили множество спекуляций.Многие эксперты сообщают, что вместо групп крови вероятность того, что человек станет «магнитом для комаров», больше связана с запахом кожи и микробиотой.Еще одним фактором риска укусов может быть биологический пол.Если вас укусили, хорошенько вымойте его водой с мылом и нанесите антигистаминный крем. Некоторое время будет чесаться, но должно пройти.Ранее МедикФорум писал о пользе кваса для сердца.

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