Гастроэнтеролог Кашух рассказала о пользе кваса для сердца

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квас

По словам врача-гастроэнтеролога Екатерины Кашух, в составе кваса присутствует много полезных веществ, способствующих хорошему функционированию систем организма.

Гастроэнтеролог Кашух рассказала о пользе кваса для укрепления здоровья. В частности, этот напиток врач назвала полезным для сосудов и сердца.

«Квас содержит витамины B1, B2, E, PP, а также никотиновую кислоту или ниацин. Эти полезные вещества необходимы для поддержания здоровья сердца и нервной системы, предотвращения ломкости сосудов», – поделилась специалист с «Газетой.Ru».

Медик обратила внимание на то, что речь идет о квасе домашнего изготовления, для которого используются сугубо натуральные ингредиенты. Промышленный квас полезным назвать нельзя из-за слишком большого количества добавленного сахара, а также из-за присутствия искусственных компонентов, таких как красители, ароматизаторы или вкусовые добавки.

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Кто, по мнению врача, не должен пить квас промышленного производства:
  • люди с сахарным диабетом
  • люди с болезнями органов ЖКТ
  • гипертоники
  • люди с нарушениями в состоянии печени
  • люди с лишним весом.
Также Екатерина Кашух напомнила, что в квасе как продукте брожения, содержится алкоголь (чуть больше одного процента), и поэтому после его употребления нельзя садиться за руль.

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Екатерина Кашух
Екатерина Кашух
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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Теги : польза кваса, здоровье сердца, Екатерина Кашух