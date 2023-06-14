Гастроэнтеролог Кашух рассказала о пользе кваса для сердца
По словам врача-гастроэнтеролога Екатерины Кашух, в составе кваса присутствует много полезных веществ, способствующих хорошему функционированию систем организма.
Гастроэнтеролог Кашух рассказала о пользе кваса для укрепления здоровья. В частности, этот напиток врач назвала полезным для сосудов и сердца.
«Квас содержит витамины B1, B2, E, PP, а также никотиновую кислоту или ниацин. Эти полезные вещества необходимы для поддержания здоровья сердца и нервной системы, предотвращения ломкости сосудов», – поделилась специалист с «Газетой.Ru».
Медик обратила внимание на то, что речь идет о квасе домашнего изготовления, для которого используются сугубо натуральные ингредиенты. Промышленный квас полезным назвать нельзя из-за слишком большого количества добавленного сахара, а также из-за присутствия искусственных компонентов, таких как красители, ароматизаторы или вкусовые добавки.
Кто, по мнению врача, не должен пить квас промышленного производства:
- люди с сахарным диабетом
- люди с болезнями органов ЖКТ
- гипертоники
- люди с нарушениями в состоянии печени
- люди с лишним весом.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пиво оказывает наиболее вредное влияние на сердце.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Екатерина Кашух
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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