Терапевт Кондрахин: охлаждение и сода могут помочь при укусах комаров

«При укусе комар впрыскивает биологически активные вещества, чтобы расширить сосуды для более интенсивного притока крови. Эти вещества вызывает серьезные последствия для аллергиков. Большинство может и не заметить укус, а другие будут мучиться от ужасного зуда и покраснения», - поделился врач с «Вечерней Москвой».

Терапевт Кондрахин отметил в интервью, что укусы комаров или других насекомых могут оказаться серьезной проблемой для людей, склонных к аллергическим реакциям.Терапевт Кондрахин проинформировал, что при укусах комаров наиболее эффективным средством от возможного отека и зуда являются антигистаминные мази или гели. Но если аптечных средств нет под рукой, можно организовать первую помощь более доступными способами. Медик заявил, что при укусах комаров могут помогать охлаждение и сода. Например, места укусов можно обработать льдом, завернутым в салфетку или чем-то еще охлажденным (подойдет даже пачка замороженных овощей или пельменей, главное – использовать ткань для прослойки). Кроме того, эффективны примочки из раствора соды. По словам Андрея Кондрахина, они тоже могут помочь уменьшить отек и зуд в области укуса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что укусы комаров могут вести к заражению опасными инфекциями

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