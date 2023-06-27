Врач Болибок: укусы комаров могут вести к заражению опасными инфекциями

«Из наиболее известных – лихорадка Денге. У нас в России ее нет, все-таки этой инфекции нужны тропики. Зато раньше встречались комары – переносчики вируса Зика, которым в свое время напугали всех», - рассказал Владимир Болибок в беседе с «360».

«Если какое-то заболевание протекает не как банальная ОРВИ, то нужно думать о том, что именно переносят комары, и начать медицинское обследование».

В интервью врача Болибока прозвучало напоминание о том, что летом люди гораздо чаще рискуют пострадать от опасных последствий комариных укусов. В частности, на многих людей как аллерген действует слюна кровососущих насекомых. У них после укуса комара возникают аллергические реакции, такие как покраснение, крапивница, язвочки на коже. Особенно тяжело на такие симптомы реагируют дети. Они сильно расчесывают места укусов вплоть до появления гнойного воспаления.Кроме того, констатировал врач Болибок, комары могут быть переносчиками болезней, их укусы могут привести к заражению «неприятными инфекциями». Как правило, эти насекомые обитают в южных регионах, но специалист заявил, что такие комары стали все чаще обнаруживаться в более северных широтах, включая российские, – на их миграции сказывается потепление климата.Врач назвал опасные инфекции, переносимые комарами.Медик отметил, что человек, заболевший из-за комариного укуса, может этого не осознать. Тем более, у инфекции может быт длительный инкубационный период. Специалист посоветовал проявлять особую настороженность летом и защищаться от комариных укусов.Ранее портал MedikForum.ru писал о главных ошибках , совершаемых гипертониками.

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